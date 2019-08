Fonte : eurogamer

(Di martedì 6 agosto 2019) Il popolare streamerha da poco lasciatoper firmare un contratto di esclusiva con Microsoft e Mixer.Senza dubbio si tratta di un bel colpo per Microsoft, tuttavia i dati indicano che ladinonpiù di.Infatti secondo una recente analisi di SullyGnome (nota azienda di analisi)non è lo streamer di punta di, occupato invece da Tfue con i suoi oltre 9 milioni di spettatori.occupava il quarto posto. Il CEO di StreamElements Doron Nir ha affermato che senza dubbio l'arrivo dirisulterà un punto di svolta in positivo per Mixer, tuttavia la scuderia della sua rivale rimane molto ben fornita:"Grazie alla sua personalità, abilità ed il supporto di diversi brand,è stato molto importante per far conoscere il live streaming al di fuori dell'industria videoludica. Il suo arrivo su Mixer costituisce un punto ...

Eurogamer_it : La partenza di Ninja non dovrebbe intaccare più di tanto Twitch -