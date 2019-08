Borgo Panigale | incidente sulla A14 | tir investe e uccide due operai

Tir invade un cantiere in autostrada - morti due operai a Borgo Panigale : L’incidente ieri sera in un tratto della A14 con lavori in corso. Le vittime sono un 38enne e un 46enne di Frosinone

Incidente A14 - tir invade cantiere : morti due operai a Borgo Panigale - avevano 38 e 45 anni : Incidente mortale sull'A14 all'altezza di Bologna-Borgo Panigale: un tir ha invaso un cantiere e investito due operai che sono morti sul colpo. Fermato, il conducente è indagato per omicidio colposo. Le vittime lavoravano per una ditta che lavora in appalto per Autostrade: avevano 38 e 45 anni.Continua a leggere

Bologna - tamponamento a catena sulla A1-A14 a Borgo Panigale tra due tir e una bisarca : Un altro terribile incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio intorno alle ore 15:00 sul tratto autostradale A1- A14 a Bologna, precisamente a Borgo Panigale, tra due tir e una bisarca. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, il sinistro è avvenuto nello stesso punto in cui lo scorso anno, il 6 agosto, esplose l'autocisterna. La dinamica ricostruita dagli inquirenti è la stessa di quella precedente. Anche questa volta ...

Scontro tra camion - un morto. Borgo Panigale “trema” - dopo incidente dello scorso 6 agosto : Si chiamava Gheorghe Pantea Moglan, aveva 68 anni era di Treviso, originario della Romania, il conducente dell'autoarticolato che e' morto questo pomeriggio nell'incidente sul raccordo autostradale tra l'Autostrada A14 Bologna-Taranto e l'A1 Milano-Napoli all'altezza di Borgo Panigale. L'autotrasportatore, che aveva appena scaricato la merce a Firenze, era in viaggio verso Oderzo, in provincia di Treviso, dove risiedeva con la moglie e cinque ...

Due camion si incendiano a Borgo Panigale - A14 riaperta. Un autista muore carbonizzato : Uno scontro fra tre camion, due dei quali sono andati a fuoco è avvenuto a Borgo Panigale, a Bologna, a pochi metri dall'incendio che fece crollare un ponte il 6 agosto dell'anno...

Scontro tra camion a Borgo Panigale - c'è una vittima. Chiusa la A14 : Uno Scontro fra tre camion, due dei quali andati a fuoco è avvenuto a Borgo Panigale, a Bologna, a pochi metri dall’incendio che fece crollare un ponte il 6 agosto dell’anno scorso. Sul posto si è alzata una colonna di fumo visibile anche da lontano. L’autostrada A14 è Chiusa in entrambi i sensi di marcia.E’ morto l’autista di uno dei camion e ci sono anche dei feriti. Secondo la prima ...

Borgo Panigale - scontro tra tir sulla A14 : i camion in fiamme sull’autostrada. Le immagini : Cinque squadre dei vigili del fuoco sono all’opera per spegnere l’incendio nato dallo scontro tra due tir sulla A14, all’altezza di Borgo Panigale (Bologna). L’incidente ha coinvolto anche una bisarca ed è avvenuto sullo stesso tratto di autostrada in cui era esplosa un’autocisterna il 6 agosto del 2018. L'articolo Borgo Panigale, scontro tra tir sulla A14: i camion in fiamme sull’autostrada. Le immagini ...

