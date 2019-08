Un puma la insegue | mette i Metallica a tutto volume e si salva dall’attacco

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) Stava passeggiando tra i boschi con il suo cane husky quando si è accorta di una presenza alle sue spalle: era un, che la stava seguendo. È successo a Vancouver, in Canada, a Dee Gallant, una escursionista di 45 anni che è riuscita arsi da un attacco dell’animale solo grazie ad un astuto stratagemma. In un primo momento infatti, la donna era rimasta incuriosita dall’animale, come lei stessa ha poi raccontato ai giornali locali, ma poi però, quando ha visto il grosso felino avvicinarsi verso dei lei, ha intuito le intenzioni dell’animale, pronto all’attacco, e ha iniziato ad avere paura. Così, gli ha urlato di andarsene, ovviamente invano. Allora ha deciso di prendere il suo smartphone e ha messo a“Don’t Tread On Me”, canzone dei. Le prime note del brano sono bastate per intimorire ilche, improvvisamente, ...

