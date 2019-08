Sicilia | scoperti 6 vulcani sottomarini a pochi chilometri dalla costa

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 5 agosto 2019) La notizia arrivarivista Marine Gelology: in, e per la precisione nelle acque della zona compresa tra Mazara del Vallo e Sciacca, sono stati6 nuovi, tutti a una manciata dicompresa tra Mazara del Vallo e Sciacca. Che, per l'occasione, sono stati battezzati Actea, Climene, Nesea, Doride, Ianeira e Ianassa. A rivelarlo sono stati i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, che nel corso di due spedizioni a bordo della nave Explora hanno di fatto trovato conferma alle loro aspettative. Dove si trovano e a quando risalgono iI seiin questione, per la precisione, sono stati localizzati a una distanza di soli 14da quelli già conosciuti del Banco Graham, tra cui anche la celebre isola di Ferdinandea, generatasi nel 1831. ...

