L' Inter vuole accontentare Conte | i nerazzurri vorrebbero Dybala e Lukaku in attacco

Giustizia - il ministro Bonafede : “La Lega vuole la separazione delle carriere? Non riguarda i tempi dei processi e non Interessa ai cittadini” : La separazione delle carriere dei magistrati? “Non ha nulla a che fare con i tempi della Giustizia che interessano i cittadini”. Così il guardasigilli Alfonso Bonafede spiega perché l’ultima richiesta della Lega non può entrare nella riforma della Giustizia. Una richiesta che ha infiammato il clima all’ultimo consiglio dei ministri con il guardasigilli andato allo scontro duro con la colLega leghista Giulia Bongiorno. ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole al 9 agosto : Fernando vuole Interrompere la terapia di Maria : Le puntate italiane de Il Segreto oggi 5 agosto vanno in vacanza e saranno assenti dai palinsesti di Canale 5 per ben tre settimane, ritornando in scena a partire dal 26 agosto. Gli appassionati della telenovela iberica potranno però restare informati sulle vicende dei loro personaggi preferiti grazie alle novità in arrivo dalla Spagna dove non ci sarà alcuna sospensione estiva. Al contrario, nel periodo compreso dal 5 al 9 agosto, ci saranno ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Fernando vuole Interrompere la terapia di Maria : Le puntate italiane de Il Segreto oggi 5 agosto vanno in vacanza e saranno assenti dai palinsesti di Canale 5 per ben tre settimane, ritornando in scena a partire dal 26 agosto. Gli appassionati della telenovela iberica potranno però restare informati sulle vicende dei loro personaggi preferiti grazie alle novità in arrivo dalla Spagna dove non ci sarà alcuna sospensione estiva. Al contrario, nel periodo compreso dal 5 al 9 agosto, ci saranno ...

Calciomercato Inter – Icardi vuole restare - l’ultimatum nerazzurro : rischia 2 anni fuori rosa : Mauro Icardi ha espresso la volontà di restare all’Inter e provare a giocarsi le sue chance ma la società è stata chiara: rischia 2 anni fuori rosa Il gelo fra Mauro Icardi e l’Inter resiste anche alle alte temperature estive. Il calciatore è stato messo fuori dal progetto da allenatore e società, ma non sembra intenzionato a cambiare aria. ‘Maurito’ ha indicato nella Juventus l’unica squadra verso la quale ...

CorSport : Icardi blocca qualsiasi ipotesi di trasferimento. Vuole solo l’Inter : Mauro Icardi accantona definitivamente, almeno per ora, l’ipotesi di un trasferimento altrove. Anche ieri mattina, scrive il Corriere dello Sport, si è presentato alla Pinetina in perfetto orario per l’allenamento, poi è tornato a casa da moglie e figli mentre gli altri partivano per la trasferta. Sembra che Maurito stia affrontando questa situazione difficile da separato in casa con grande distacco e con apparente calma. Il suo obiettivo è ...

Inter - Conte vuole subito un attaccante : la dirigenza prova ad accelerare per Dzeko : L'Inter è alla vigilia del match di International Champions Cup che la vedrà di scena domani, a Londra, contro il Tottenham. Per la squadra di Antonio Conte ci sarà la solita emergenza attaccanti visto che Mauro Icardi è fuori rosa, mentre Lautaro Martinez è rimasto fuori dai convocati essendosi unito al gruppo solo questa settimana dopo le vacanze effettuate al termine della Coppa America. Il tecnico nerazzurro ha chiesto ai propri dirigenti di ...

Calciomercato 2 agosto venerdì : Icardi vuole l’Inter. Juve - maxi ingaggio per Lukaku. Roma - Higuain sogno d’estate : Calciomercato 2 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 2 agosto JuveNTUS– Dybala riprenderà ad allenarsi il 5 agosto. Intanto la Joya valuterà attentamente il suo possibile futuro al Manchester United. maxi richiesta da oltre 20 milioni di euro all’anno. Intanto la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da […] L'articolo Calciomercato 2 agosto venerdì: Icardi vuole ...

Riforma Giustizia - sulle Intercettazioni Salvini vuole il bavaglio e blocca il provvedimento. Sullo sfondo le inchieste sul Carroccio : “Servono nuove regole sulle intercettazioni“. Poco dopo la mezzanotte, al termine di 8 ore di Consiglio dei ministri che hanno sancito la mancata intesa sulla Riforma della Giustizia, fonti della Lega lasciavano trapelare alle agenzie di stampa dichiarazioni durissime, in cui spiegavano i motivi della “distanza” tra loro e i Cinquestelle. Richieste di circostanza come “tempi certi per la Giustizia”, ...

La Russia non vuole l’Internet dello spazio : Un rendering artistico di quello che è uno dei satelliti lanciati da OneWeb (fonte: OneWeb) Ostacoli si frappongono tra OneWeb e la sua corsa alla conquista di internet spaziale. La società, con sede a Londra, dal 2017 sta chiedendo alla Russia il permesso per utilizzare una determinata banda di frequenze radio per veicolare il suo segnale internet dai satelliti alle antenne poste a terra. Tuttavia la commissione statale russa per le ...

Calciomercato Inter – Icardi vuole solo la Juventus - oppure resterà : ma riallacciare i rapporti è impossibile : Mauro Icardi non è convinto delle piste Napoli e Roma, il bomber argentino vuole solo la Juventus: l’attaccante preferirebbe anche restare e convincere Conte, ma l’Inter appare irremovibile Il mercato dell’Inter prosegue a rilento a causa della situazione legata al futuro di Mauro Icardi. L’attaccante argentino è finito da diversi mesi ai margini della rosa e tanto la dirigenza, quanto il nuovo allenatore Antonio Conte, hanno espresso ...

CorSport : L’Inter risponde allo sgarbo della Juve su Lukaku : adesso vuole Dybala : La Juve fa lo sgarbo all’Inter provando a soffiargli Lukaku. L’Inter risponde facendosi avanti con Dybala. Che alla Juve vuol far pagare il fatto di essere stato scaricato senza un preavviso. Una contromossa, quella di Marotta, tanto elementare e immediata “da risultare raffinata”, scrive il Corriere dello Sport. L’idea dell’Inter è di convincere l’argentino ad aprire la porta ai colori nerazzurri e ...

Gazzetta : Icardi chiude al Napoli - vuole solo Juve o Inter : Nulla è cambiato per Icardi. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’argentino non ha mai preso seriamente in considerazione l’ipotesi Napoli. Questo è quello che emerge nelle ultime ore in cui la Juve sta chiudendo lo scambio tra Dybala e Lukaku, che di fatto chiude la porta ad un possibile arrivo di Mauro in bianconero. Una realtà che, a quanto pare, non è mai mutata fin dal primo momento. Icardi vuole solo la Juve o ...

Biasin : «Wanda Nara non ha alcuna preclusione verso Napoli. Ma Icardi vuole l’Inter» : Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, tifoso dell’Inter, ovviamente appassionato di Icardi. «Non capisco perché Inter e Icardi non facciano la pace, com si faceva a scuola. Sono esagerate le voci sui dissidi nello spogliatoio interista. Icardi non va d’accordo con tre giocatori ma con tutti gli altri ha un ottimo rapporto, si scrivono tutti i giorni. Io sto alle parole di Zhang e di anche di Marotta. Zhang ha detto: mai alla ...

Biasin : «Tanti dialoghi tra Wanda e Giuntoli per Icardi. Ma lui vuole restare all’Inter» : Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, tifoso dell’Inter, ovviamente appassionato di Icardi. «Non capisco perché Inter e Icardi non facciano la pace, com si faceva a scuola. Sono esagerate le voci sui dissidi nello spogliatoio interista. Icardi non va d’accordo con tre giocatori ma con tutti gli altri ha un ottimo rapporto, si scrivono tutti i giorni. Io sto alle parole di Zhang e di anche di Marotta. Zhang ha detto: mai alla ...