Il Cairo | esplosione davanti all’ospedale per un tamponamento tra auto | almeno 19 vittime

Fonte : corriere

(Di lunedì 5 agosto 2019) Lesono passanti emobilisti. illesi i pazienti dell’ospedale, dichiarato lo stato di allerta un’inchiesta per chiarire le circostanze

repubblica : Egitto: auto provoca esplosione in ospedale al Cairo, almeno 19 morti [news aggiornata alle 05:42] - repubblica : Egitto: esplosione in ospedale al Cairo,almeno 8 morti - MediasetTgcom24 : Egitto, esplosione in un ospedale de Il Cairo: almeno 8 morti #egitto -