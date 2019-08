Fa prostituire la moglie in casa mentre è ai domiciliari

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Rosa Scognamiglio Un uomo di 59 anni, agli arrestiper ricettazione, aveva avviato un vero e proprio business del sesso con la complicità della compagna. La donna si prostituiva, lui organazziva gli incontri e curava le finanze del giro d'affari Falaè agli arresti. Questa l'ultima vicenda di cronaca destinata a suscitare scalpore. Il protagonista di questo "racconto a luci rosse" è un 59enne della provincia di Catania che, da qualche mese, si era trasferito in quel di Montemarciano (Ancona). L'uomo, in regime di detenzione domiciliare per il reato di ricettazione, ha ben pensato sbancare il lunario costringendo la compagna a prostituirsi. Tradito da alcune inserzioni internet scovate dai carabinieri di Senigallia, il catanese è stato confinato nel carcere di Montacuto. Non gli erano bastati gli arrestiper dare ...

