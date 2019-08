Creato occhio artificiale in 3D con cellule umane | può persino ammiccare

Creato occhio artificiale in 3D con cellule umane : può anche ammiccare : Francesca Bernasconi Il team di ricercatori dell'University of Pennsylvania ha riprodotto un occhio umano, composto da cellule. Potrebbe servire per le sperimentazioni terapeutiche Un occhio artificiale? in grado di ammiccare, fatto di cellule umane. È l'ultima creazione, tra quelle che riproducono le parti del corpo umano. Questa volta, il team dell'University of Pennstlvania, negli Usa, è riuscito a fabbricare un occhio ...

Medicina - Creato modello 3D della superficie oculare generato da cellule di un occhio vero : è capace di aprirsi e chiudersi : Un modello 3D della superficie oculare che imita geometria e composizione cellulare degli strati più esterni dell’occhio umano. È l’ultima frontiera delle riproduzioni artificiali delle parti del corpo dell’uomo, sviluppata da un team della University of Pennsylvania. Il prototipo, generato partendo da cellule di un vero occhio e capace di aprirsi e chiudersi, è descritto in una pubblicazione che il gruppo di scienziati ha diffuso on ...