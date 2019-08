Auto contro mano si schianta su altre vetture e provoca un' espolosione | 19 morti in Egitto

Egitto : Auto contromano provoca esplosione e incendio all’Istituto per il cancro - 19 morti : Un’esplosione si è verificata al Cairo in Egitto, all’ospedale che ospita l’Istituto nazionale per il cancro: a provocarlo è stata un’automobile lanciatasi contromano ad alta velocità che nell’impatto con altre vetture ha scatenato le fiamme. Il bilancio al momento è di 19 morti e 30 feriti. Il portavoce del Ministero della Salute ha spiegato che l’incendio ha interessato gran parte ...

Auto finisce contro il muro di un cantiere : due morti : L'incidente è avvenuto intorno alle 6 di domenica mattina a Villorba, in provincia di Treviso. Le vittime sono due ragazzi...

Auto contromano a folle velocità : motociclista travolto e ucciso : Un uomo di 69 anni ha perso la vita a Varedo, nella provincia di Monza e della Brianza, dopo essere stato travolto da...

Schianto in centro - travolge con l’Auto tre moto e finisce contro un semaforo : Ancora una incidente stradale. Stavolta a Roma nei pressi di Porta San Sebastiano nel quartiere Appio Latino. Erano da poco passare le 7 di sera di venerdì 2 agosto quando, per cause ancora da accertare, si è verificato uno spaventoso sinistro che ha fatto pensare al peggio. Un’ auto ha travolto tre motociclisti, per poi schiantarsi contro un semaforo. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 2 agosto. A rimanere gravemente ...

Usa - agente trascinato da un'Auto durante un controllo e "lanciato" in Autostrada : La pattuglia aveva fermato la macchina per un controllo dopo aver notato l'autista che utilizzava il cellulare mentre era alla guida

Schianto contro un'Auto : muore motociclista di 24 anni : L'incidente è avvenuto a Plaino di Pagnacco, in provincia di Udine: la vittima è Francesco Tufano, residente a Martignacco...

Incidente sulla Marina di Ragusa : scontro Auto ed un camion : un ferito grave : grave Incidente stradale è avvenuto stamattina intorno alle ore 9 sulla Sp 25, la Ragusa-Marina di Ragusa. 5 i mezzi coinvolti, 4 auto ed un camion

Auto contro tir - Francesco è morto sul colpo : una paese distrutto dal dolore : La notizia si è diffusa nello spazio di qualche ora. Francesco Miano, 35 anni, è morto in un terribile incidente sulla Statale 16, in agro di Chieuti, sulla strada per Campomarino. Un dolore che spezza il cuore, di quelli difficili da passare. Tutto il paese conosceva Francesco Miano e tutto il paese lo amava. Francesco Miano era il secondo di tre figli, lavorava con l’azienda del padre Angelo, l’imprenditore agricolo conosciutissimo in città e ...

Ha in prestito dl suo miglior amico una McLaren per 300mila euro - 19 enne senza patente appena esce dal garage si schianta contro un’altra Auto di lusso dal valore di 200mila euro - il video è sconvolgente : Un 19enne si è fatto apprestare una McLaren da una amico e dopo pochi minuti alla giuda si è schiantata contro un’altra auto di lusso. L’auto era stata pagata dal ragazzo 300.000,00 euro. Il ragazzo era felicissimo e orgogliosissimo del nuovo gioiellino. L’amico del proprietario dell’auto, appena uscito dal garage dove era parcheggiata la macchina, ha accelerato perché voleva vedere la potenza della sua nuova auto fino in ...

Scontro tra Autostrade e Di Maio - il ministro : “Inutile prendersela con M5S - chiedano scusa”” : "Questo non è un dibattito politico ma ci sono delle indagini e dei tecnici che stanno evidenziando delle gravi mancanze. È dunque inutile che Aspi tiri in ballo me o il M5S. Perché qui non c’è nessun complotto. Qui il punto è che o siamo tutti matti oppure Aspi , forse, ha torto. Farebbe meglio a chiedere scusa": così Luigi Di Maio rilancia le accuse ad Aspi sul caso del crollo del ponte Morandi. E lo Scontro fra le due parti continua.Continua ...

Cosenza - bar "devenetizzati" contro Autonomia : no cibi e vini del Nord : Pina Francone I commercianti di Cosenza si coalizzano contro l’autonomia delle regioni del Nord: "Noi non siamo mantenuti" A Cosenza è partita la battaglia contro il prosecco e lo spumante, lo spritz e i vini e i cibi del Nord Italia per vincere la guerra dell'autonomia. Già, proprio così. I commercianti della città calabrese si sono coalizzato contro la richiesta di autonomia di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Ed ecco allora la ...