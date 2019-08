Assassin' s Creed | il boss di Ubisoft vorrebbe vedere un gioco della serie principale

Il creatore di Assassin's Creed svela alcune delle sue idee per dei giochi che spera di poter realizzare : Patrice Desilets, creatore del franchise di Assassin's Creed, ha una mente piena di idee per nuovi giochi. A parte lo sviluppo del tanto atteso 1666: Amsterdam, Desilets ha in serbo molti progetti che spera vengano presi in considerazione in futuro.Panache Digital Games, è uno studio che sta collaborando con Take-Two per portare il titolo indie Ancestors: The Humankind Odyssey sugli scaffali quest'anno e Desilets ne è a capo."Panache ha un'altra ...

Ubisoft : raggiunti obiettivi di vendita "più alti del previsto" quest'anno grazie a Assassin's Creed e Rainbow Six Siege : Ubisoft negli ultimi anni ha investito tempo e denaro in giochi più vecchi come Rainbow Six Siege e For Honor, ma ha anche dato respiro alla serie "annuale" di Assassin's Creed quest'anno, supportando Odyssey nel 2019 (l'ultimo DLC è stato pubblicato proprio questa settimana ). Inoltre, diversamente dal passato, Odyssey non è una "brutta copia" di Origins, come quest'ultimo non è una "brutta copia" del suo predecessore.Quindi, come sta andando ...

Assassin’s Creed Odyssey : Disponibile l’ultimo episodio del Destino di Atlantide : Ubisoft annuncia che Il Giudizio di Atlantide, l’episodio conclusivo de Il Destino di Atlantide, arco narrativo post-lancio di Assassin’s Creed Odyssey, è ora Disponibile per la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, PlayStation 4 e Windows PC. Il Giudizio di Atlantide conclude l’esperienza degli archi narrativi post-lancio episodici introdotta con L’Eredità della Prima Lama, ed è ...

Assassin's Creed Odyssey riceve un nuovo trailer dedicato all'ultima parte del DLC Il Destino di Atlantide : Assassin's Creed Odyssey riceverà l'atto conclusivo del DLC Il Destino di Atlantide il 16 luglio e Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer che mostra le nuove armi, abilità ed ambientazioni che il giocatore si ritroverà per le mani.Il DLC porterà il giocatore al centro della leggenda di Atlantide e della sua civiltà ormai scomparsa, in effetti parliamo di un mondo avanzatissimo in cui umani ed Isu hanno cercato di creare una società perfetta ...

Ubisoft banna alcune missioni da Assassin’s Creed Odyssey Story Creator : Recentemente Ubisoft ha reso disponibile una modalità in Assassin’s Creed Odyssey chiamata Story Creator, la quale permette di dare vita alle proprie storie per poi condividerle con altri giocatori, purtroppo però c’è chi ne ha approfittato per generare missioni vuote con personaggi super potenziati e numerosi nemici, al fine di accumulare esperienza a non finire. Assassin’s Creed Odyssey: Ubisoft ...

Nuovi dettagli su Gods & Monsters - il prossimo open world degli sviluppatori di Assassin's Creed Odyssey : Annunciato all'E3 2019 nel corso della conferenza di Ubisoft, Gods & Monsters è il nuovo titolo degli sviluppatori di Assassin's Creed Odyssey. Descritto come un gioco action adventure open world basato sulla mitologia greca, in molti sono in attesa di questo progetto che sarà pubblicato su PC e console il 25 febbraio 2020.Nonostante l'eccitazione per il potenziale di Gods & Monsters, non ne sappiamo ancora molto, quello che sappiamo lo ...

Assassin's Creed Odyssey : Ubisoft riduce il fenomeno del XP farming nello Story Creator : Assassin's Creed Odyssey, con un nuovo aggiornamento post lancio, ha dato la possibilità ai giocatori di realizzare le proprie quest mediante la modalità Story Creator.Ebbene, com'era anche facile da prevedere, i giocatori hanno iniziato anche col realizzare questo pensate per farmare XP, dando il via al fenomeno dell'XP farming.Ubisoft non è naturalmente soddisfatta di questa deriva del suo tool, pensato piuttosto per dare libero sfogo ad ...

Facebook e Ubisoft avrebbero siglato un accordo per portare Assassin's Creed e Splinter Cell su Oculus Rift : Un nuovo report afferma che Facebook e Ubisoft avrebbero firmato un accordo per portare Assassin's Creed e Splinter Cell su Oculus, segnala VG247.Secondo il report comparso su The Information, Facebook avrebbe siglato un accordo di esclusività VR con Ubisoft per sviluppare Assassin's Creed e Splinter Cell per il suo headset Oculus Rift.Si dice anche che il CEO di Facebook Mark Zuckerberg sia stato coinvolto nell'affare.Leggi altro...

Assassin’s Creed e Splinter Cell in VR? Pazza idea di Ubisoft e Oculus Rift : Per anni la saga di Assassin's Creed è stata sostanzialmente accusata di ristagnare eccessivamente sempre nello stesso brodo. Critiche che hanno portato Ubisoft, colosso responsabile della produzione, a uno stop forzato antecedente l'uscita di Assassin's Creed Origins: una scelta che si è rivelata essere vincente, e ha permesso agli sviluppatori di studiare e rifinire un nuovo sistema di gioco che ha donato al brand nuova verve e una ritrovata ...

PS Store : Watch Dogs 2 - Assassin's Creed Origins - FIFA 19 Champions Edition e molti altri giochi tra le "Offerte di luglio" : Tempo di grandi sconti su PlayStation Store: da oggi, 10 luglio, iniziano le "Offerte di luglio", che propongono tantissimi giochi in sconto.Come riporta PlayStation Blog, i giocatori potranno acquistare con il 70% di sconto apprezzati titoli come Watch Dogs 2, Assassin's Creed Origins, FIFA 19 Champions Edition, A Plague Tale: Innocence e moltissimi altri ancora. La promozione sarà valida fino al 24 luglio e, sulle pagine di PS Blog, potete ...

Assassin's Creed Odyssey si prepara a ricevere il nuovo DLC "Il Giudizio di Atlantide" : L'ultimo episodio che completa la storia di Atlantide all'interno di Assassin's Creed Odyssey ha finalmente una data di uscita.Come riporta VG247, Ubisoft ha confermato che il contenuto "Il Giudizio di Atlantide", ovvero l'ultima parte dell'episodio "Il Destino di Atlantide" sarà disponibile a partire dal 16 luglio su tutte le piattaforme.Quest'ultima parte va a chiudere l'episodio che ha visto precedentemente l'arrivo de "Il Tormento di Ade" e ...

Assassin’s Creed Odyssey : Nuovi dettagli sulla modalità Discovery Tour : Come visto già in Assassin’s Creed Origins, anche in Assassin’s Creed Odyssey sarà disponibile entro la fine dell’anno la modalità Discovery Tour, la quale permetterà di esplorare l’Antica Grecia senza nemici, ricevendo nozioni storiche. Assassin’ s Creed Odyssey: La modalità Discovery Tour Ubisoft in data odierna ha svelato Nuovi e interessanti dettagli per la ...

Assassin’s Creed Odyssey : Crea e condividi le missioni con la Modalità Creatore : Ubisoft ha svelato lo Story Creator Mode, uno strumento di Creazione delle missioni per Assassin’s Creed Odyssey disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco e attualmente in fase di open beta. Questa modalità consente di realizzare le proprie storie e giocare alle missioni Create da altri giocatori. Tali missioni saranno multipiattaforma e quindi disponibili per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di ...

Assassin’s Creed Odyssey : Alla scoperta dell’Antica Grecia con il DISCOVERY TOUR : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato che DISCOVERY TOUR: Antica Grecia sarà disponibile per l’inizio dell’autunno 2019. DISCOVERY TOUR: Antica Grecia è una modalità educativa che consente di scoprire ed esplorare il mondo di Assassin’s Creed Odyssey senza i conflitti e le limitazioni della normale esperienza di gioco. Tale modalità sarà ...