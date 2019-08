As | “Pibe” Valderrama a James “vattene dal Real Madrid”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 5 agosto 2019) “Pibe”uno dei migliori giocatori nella storia del calcio colombiano, ha parlato ai microfoni di Blu Radio esprimendo la sua opinione sul casoRodriguez. Lo riporta As, che siega la posizione dello storico”10″ della nazionale colombiana che ha suggerito adi lasciare ilMadrid poiché non avrà occasioni di giocare e mettersi in evidenza dal momento che Zidane non lo ama. “Che parta per un’altra squadra perché l’allenatore non lo vuole, e quando l’allenatore non ti ama, con le qualità che hadeve cercare un’altra squadra. Perché se rimane alnon giocherà” L’ex capitano della squadra nazionale colombiana ha sottolineato che tutti a Madrid sono contenti dell’arrivo del giocatore tranne Zidane, motivo sufficiente per trovare un’altra destinazione. “Con la qualità ...

