Alba Parietti mio figlio Francesco Oppini a Temptation Island Vip? ' No | ecco perché'

Temptation Island Vip - il figlio di Alba Parietti nel cast? L’indiscrezione : Coppie Temptation Island Vip: spunta anche il nome di Francesco Oppini Potrebbe esserci pure Francesco Oppini nel cast della seconda edizione di Temptation Island Vip, in onda a metà settembre su Canale 5. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini sarebbe stato contattato dalla redazione di Maria […] L'articolo Temptation Island Vip, il figlio di Alba Parietti nel cast? L’indiscrezione ...

Alba Parietti incanta Ibiza : Lo scatto in bianco e nero condiviso da Alba Parietti su Instagram è da applausi, il suo lato B tonico e tornito conquista i follower e Ibiza. Ci sono donne per le quali il trascorrere del tempo è relativo e una di queste è Alba Parietti, la showgirl classe 1961 che quest'anno su Instagram sta regalando splendide immagini ai suoi follower. In questi giorni è tornata nella sua villa sul mare di Ibiza dove sta trascorrendo le vacanze ...

Alba Parietti risponde ad un'utente : "Labbra orribili? Queste persone fanno solo pena" : Alba Parietti è una delle più accanite sostenitrici della lotta ai 'leoni da tastiera' che, tutti i giorni, affollano i social di tutti con offese gratuite di vario genere. Nelle scorse ore, la conduttrice ha postato un video, avvertendo i propri seguaci di essere pronta a godersi un periodo di meritate vacanze, lontana del tram tram delle grandi città. prosegui la letturaAlba Parietti risponde ad un'utente: "Labbra orribili? Queste persone ...

Alba Parietti fan impazzite per la foto del vicino : Su Instagram” Alba Parietti ha postato una foto di un misterioso ragazzo a torso nudo, con un commento a dir poco lusinghiero. Il ragazzo è il figlio della sua vicina di casa, nonché amica storica di Alba: «Per la serie “l’uomo non è di legno” E la donna neppure… Ma dico, io posso avere il figlio più grande della mia vicina di casa (tra parentesi una delle mie migliori e fidate amiche) che mi passa in giardino così? Non è ...

Alba Parietti : "I miei fidanzati avevano l'ansia da prestazione" : Intervistata da Radio Cusano Campus, l'opinionista Alba Parietti ha rivelato di sognare un matrimonio senza sesso, a causa dell'ansia da prestazione dei suoi partner: “Sogno un matrimonio senza sesso, Tutto quello che si poteva fare l’abbiamo già fatto, in tutti i modi. Ormai cerco di volare alto, ma più cerco di volare alto, più vogliono riportarmi verso il basso. Gli uomini non hanno voglia di volare alto, mi vedono tutti sempre e solo come ...