Sacerdote ubriaco provoca rissa in chiesa durante funerale

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) Pina Francone Un prete ortodosso moldavo si è presentaale ha scatenato una: si era offeso per essere stato sostituito Unsi è presentatoinune hato una. Si tratta di un prete ortodosso moldavo, che si era offeso per essere stato sostituito per celebrare la funzione. L'uomo diScialvirij Vek, come scrive La Verità, è arrivato alticcio alle esequie di una donna del villaggio teatro della vicenda,ndo i parenti della defunta stesso. Perché? Perché i cari della trapassata avevano chiamato a officiare la cerimonia funebre ildi un altro paesino vicino. E allora il prete ha menato i parenti e li ha anche insultati. In seguito, il capo dell'amministrazione locale ha posto i sigilli alladel prete rissoso e ha contattato l'ufficio preposto, chiedendo di prendere le ...

EmidioBelotti : Chiamano un altro prete per il funerale, il sacerdote si offende e picchia tutti -