Ristoratore fa pagare i tovaglioli di carta 10 centesimi al pezzo | perchè la gente ne

(Di domenica 4 agosto 2019) Il proprietario di un ristorante self-service a Milano ha deciso di faralla propria clientela idi10cadauno. Il motivo è presto spiegato, ile i suoi collaboratori, si sono accorti che i clienti didine portano via a mazzi. Ilha detto che il gesto dei suoi clienti oltre a essere un danno per la sua attività è un danno per l’ambiente Idimolto spesso vanno a finire nei posti più disparati, nelle aiuole pubbliche, sui marciapiedi o per strada. Sembra che i clienti delprima abbiamo iniziato a protestare poi abbiano preso l’iniziativa come una cosa utile per la comunità, cercando di evitare gli sprechi. Ilè intenzionato a non fermarsi. Dopo i, molto presto, potrebbero diventare a pagamento anche i bicchieri di plastica usa e ...

