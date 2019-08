Lecce | sorpresa in spiaggia | spunta Ridge di Beautiful | bagnanti scatenati

Fonte : newscronaca.myblog

(Di domenica 4 agosto 2019)in Salento, dove incomparedi. «What’s your name?». Così si è sentita apostrofare Stefania Della Tomasa, salentina e conduttrice tv, sulladi San Foca () in Salento. Il tempo di voltarsi e si è trovata davanti ain persona. Ronn Moss, per decenni attore della soap opera hollywoodiana, ha scelto infatti il Salento per le sue vacanze agostane. Le fan sono avvisate.

