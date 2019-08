Atletica paralimpica | a Nottwil nei 400 Di Maggio argento e Marcantognini primato mondiale

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 4 agosto 2019) Un altro podio che brilla di una luce d'quello del velocista di Torretta (PA) Raffaele Diche, a soli 18 anni, continua a conquistare terreno per il suo radioso futuro sportivo e non solo e ottenere tante soddisfazioni per il suo grande talento. Il secondo posto, questa volta, dopo quello raggiunto a Berlino negli scorsi mesi, è quello di(Svizzera) che lo ha visto protagonista nella seconda giornata di gare ai Campionati Mondiali Paralimpici Giovanili di. A partecipare ai Campionati ben 14 promesse dell'azzurra che hanno rappresentato, in questi quattro giorni di gare, l’Italia in Europa. La manifestazione, conclusasi oggi, ha messo in palio i titoli iridati under 17 e under 20 e ha visto la partecipazione di ben 320 giovani atleti paralimpici provenienti da 44 paesi del mondo....

