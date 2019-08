“Ti lascio per diventare un grande ciclista” | Remco Evenepoel rompe con la fidanzata e

Fonte : sportfair

(Di sabato 3 agosto 2019)ha deciso di lasciare la propria ragazza e trasferirsi a Montecarlo per poter affinare le sue doti di scalatore eunnome del panorama ciclistico mondiale A volte la vita ti mettere davanti a delle scelte importanti e spesso, prendere la strada sbagliata ad un bivio, rischia di cambiare per sempre la propria esistenza. Nonostante i 19 anni,è consapevole di ciò, com’è consapevole di avere untalento ed essere una splendida promessa del ciclismo. Gli allenamenti in Belgio però non possono bastargli perunnome della disciplina: per affinare le sue abilità di scalatore serve allenarsi in montagna. Credits: Instagram @0umiiha dunque preso una decisione davvero difficile per un ragazzo della sua età: lasciare la propriae trasferirsi a Montecarlo perun ciclista migliore. Il ragazzo ...

