Ragusa | spazzatura e barocco | denuncia di Firrincieli

Cava d'Aliga (Ragusa) - giovane donna travolta e uccisa mentre buttava la spazzatura : Si chiamava Martina Aprile ed aveva soltanto venticinque anni la giovane mamma travolta e uccisa da un'auto questa notte mentre si accingeva a gettare i rifiuti nel cassonetto dell'immondizia. Il violento impatto Martina aveva da poco terminato la sua giornata lavorativa e, come di consueto, si apprestava a gettare i rifiuti nel cassonetto collocato sulla strada provinciale per Sampieri, a Cava d'Aliga (frazione balneare di Scicli), in provincia ...