Raccolta firme per le dimissioni di Salvini | Rosato | Superata quota 20mila

Nicola Zingaretti avvia una Raccolta firme per chiedere le dimissioni di Matteo Salvini : "Parte la raccolta firme che andrà avanti fino al 12 settembre in tutta Italia sulla petizione 'Troppe ombre. Pochi fatti. Salvini dimettiti!'": il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti , annuncia la raccolta firme per chiedere le dimissioni di Matteo Salvini . Sullo slittamento della mozione di sfiducia al ministro dell'Interno ha detto: "Mi dispiace che su questo tema ci siano state delle strumentalizzazioni anche interne al ...

Matteo Renzi e Nicola Zingaretti alla frutta - Raccolta firme contro Matteo Salvini : "Si dimetta" : Il Pd le prova tutte. L'ultima trovata di Nicola Zingaretti è quella di inaugurare una raccolta firme per chiedere le dimissioni di Matteo Salvini . "Parte la raccolta di firme che andrà avanti fino al 12 settembre in tutta Italia sulla petizione Troppe ombre. Pochi fatti. Salvini dimettiti. A tutte

Dimissioni di Salvini - il Pd avvia una Raccolta firme : Il Pd le sta provando proprio tutte per liberarsi dall’ingombrante presenza di Matteo Salvini al governo. Stavolta è il segretario Dem in persona, Nicola Zingaretti, ad annunciare l’avvio di una raccolta firme finalizzata alla richiesta di Dimissioni del Ministro dell’Interno e Vicepremier del governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte. L’altisonante annuncio zingarettiano arriva dalle colonne de Il Corriere della Sera, quotidiano a cui il ...

Al Tour de France Italia e Francia si alleano : Raccolta firme per dire stop al cibo falso : Tour de France: Francia e Italia alleate contro il cibo falso, la raccolta firme alla Grande Boucle Alleanza tra Italia e Francia al Tour de France dove fa tappa la raccolta di firme per dire stop al cibo falso nell‘Unione Europea con l’obbligo di indicare in etichetta la provenienza degli alimenti. L’iniziativa è stata organizzata dall’FNSEA Francese insieme alla Coldiretti, le due maggiori organizzazione agricole presenti in Europa, al ...