Juventus | buone notizie per Sarri | Chiellini è tornato in gruppo

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 3 agosto 2019) La, da diversi giorni, sta intensificando il lavoro alla Continassa. Infatti, dopo essere rientrata dall'Asia la squadra ha goduto di due giorni di riposo e da martedì scorso, i bianconeri hanno ripreso gli allenamenti alla Continassa. In questi giorni, la Juve ha svolto quasi sempre delle doppie sedute, ad eccezione di giovedì, quandoha dato il pomeriggio libero ai suoi ragazzi. Il programma di oggi, invece, ha previsto ancora una doppia seduta e i Campioni d'Italia hanno faticato parecchio. L'obiettivo del tecnico è quello di inculcare i propri schemi ai suoi ragazzi in vista dell'inizio del campionato. Cristiano Ronaldo e compagni sono molto concentrati in vista della gara contro il Parma e per questo in ogni allenamento ce la mettono davvero tutta. In casa Juve c'è anche grande competitività e nelle partitelle di fine allenamento i bianconeri si danno grande ...

n_bianconere : #Juventus #Chiellini è tornato in gruppo. Ecco il programma di domani dei bianconeri e lunedì è previsto il rientro… - n_bianconere : #Juventus #Chiellini è tornato in gruppo. Ecco il programma di domani dei bianconeri e lunedì è previsto il rientro… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Buone notizie per #Sarri e la #Juventus?? #Chiellini ha recuperato dall'infortunio ?? -