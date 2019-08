Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 3 agosto 2019) “Il compleanno di Sebastiano Suzzi sarebbe stato a settembre: 15». Così dice il coetaneo Alex, ai bordi della strada, al Resto del Carlino con il lenzuolo che copre il cadavere del compagno di classe che ieri pomeriggio èsulla via Cervese, nel cuore dell’abitato di Sant’Egidio. Il suo ‘cinquantino’ è parcheggiato vicino a quello dell’altro compagno caduto dche si è ferito leggermente. Sullo sfondo vicino al lenzuolo che copre la salma e alle strisce pedonali c’è il Km enduro di Sebastiano. Alex fissa verso quel punto e non piange, per ora. Sebastiano Suzzi era nato nel 2004 e abitava a Saiano, piccola frazione collinarenel comune di Cesena, con la madre Fabienne e il fratello Giona, un anno in meno di lui, che quest’anno ha frequentato la terza media. Era orfano di padre,nel 2017 in seguito a un incidente sul lavoro. Continua dopo la foto Sebastiano ...

Noovyis : (“Addio Seb”. Avrebbe compiuto 15 anni tra poco: morto in sella alla sua moto) Playhitmusic -… -