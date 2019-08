Rai | è ufficiale | Amadeus conduttore e direttore di Sanremo Chi ha battuto nel rush

Rai - l'annuncio ufficiale di Antonella Clerici : "Ci ho pensato a lungo" - ecco che cosa farà : Antonella Clerici ha deciso dopo una lunga riflessione. "Ci ho pensato molto e ho deciso di credere ancora in una lunga storia d'amore che dura da 33 anni con la Rai". Così Antonella annuncia su Instagram di aver appianato le divergenze che erano emerse dopo la presentazione dei palinsesti - che la

Miss Italia - ufficiale il ritorno in Rai : la finale in onda il 6 settembre : Lo storico concorso, negli ultimi anni trasmesso da La7, torna su Rai1. Ancora mistero sul conduttore

Rainbow Six Siege PG Nationals 2019 : i Mkers si aggiudicano il primo campionato ufficiale italiano : È con ben 80.000 spettatori unici che si conclude la prima edizione del campionato Nazionale dedicato a Tom Clancy's Rainbow Six Siege, organizzato da PG Esports.Dal vivo e in streaming, il Teatro Olimpico di Roma ha offerto a migliaia di spettatori quello spettacolo appassionante e coinvolgente che solo l'esport sa dare, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli sull'evento: Leggi altro...

Ecco il tRailer ufficiale di Martin Eden con Luca Marinelli : ed è subito emozione! : In tutti questi mesi ho riflettuto molto su me stesso ed ho sentito uno spirito creatore che divampava dentro e che mi incitava a fare di me uno degli orecchi attraverso cui il mondo sente, uno degli occhi attraverso cui il mondo vede, insomma voglio fare lo scrittore. Comincia con queste parole il trailer ufficiale di Martin Eden con Luca Marinelli e la regia di Pietro Marcello. Il film sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia in ...

Zombie Tidal Wave – Il primo tRailer ufficiale del film con Ian Ziering! : Zombie Tidal Wave – Ian Ziering dopo Sharknado torna al cinema per fronteggiare una marea di Zombie. Guarda il primo trailer del film! Ian Ziering – Dopo gli squali arrivano gli Zombie! Trovi l’incredibile trailer di Zombie Tidal Wave alla fine dell’articolo… Il trailer del nuovo film con protagonista Ian Ziering, star di Beverly Hills 90210, promette una trama “particolare” e sopra ... Leggi ...

The Walking Dead a Ottobre su FOX - il primo tRailer ufficiale della stagione 10 : Dopo la diffusione della prima foto ufficiale della nuova stagione con Danai Gurira che brandisce la sua spada in un bosco, affrontando quello che sembra un sussurratore o forse un camminatore, è stato pubblicato anche il primo...

Ufficiale - De Ligt alla Juventus : 75 milioni all’Ajax - 10 - 5 a Raiola : And the winner is: Mino Raiola. Boato della folla e applausi peraltro scanditi veramente ieri a Torino. L’agente di origini campane si conferma grande e assoluto protagonista del calciomercato internazionale. Raiola è il vero vincitore dell’operazione De Ligt alla Juventus. Ha spinto il club di Agnelli a spendere 75 milioni netti per l’acquisito del 19enne difensore centrale – divisi in cinque rate – e ha ritagliato ...

Arriva il tRailer ufficiale di Tutta Un’Altra Vita con Enrico Brignano : Una commedia italiana dalla risata assicurata: E' ciò che ci aspettiamo dal film Tutta Un’Altra Vita con Enrico Brignano in arrivo il 12 settembre nelle sale cinematografiche italiane. La regia è di Alessandro Pondi, esperto di film all'italiana in qualità di sceneggiatore. Pondi si è cimentato per la prima volta nel ruolo di regista di commedia snella pellicola Chi m'ha visto del 2017 con protagonisti Pierfrancesco Favino e Giuseppe ...

Antonella Clerici non più in Rai. È ufficiale - viene fuori tutto : La notizia era nell’aria, molti pensavano ad una fake news, altri ad una classica leggenda estiva. Oggi, invece, è arrivata l’ufficialità: Antonella Clerici non farà parte della Rai il prossimo anno. Una svolta epocale: non vedremo più un volto che ormai era di famiglia in molte case italiane. Colpa dei tempi che cambiano, dei nuovi format, delle nuove strategie societarie. Quello che è certo è che un pezzetto di noi e delle nostre abitudini, ...

Ufficiale - Rocco Schiavone 3 da Rai2 a Rai1 per inaugurare un nuovo ciclo : anticipazioni sulla trama : È Ufficiale, le storie di Rocco Schiavone 3 approdano su Rai1. Dopo le indiscrezioni iniziali, la conferma è arrivata solo con la presentazione dei palinsesti Rai, che hanno annunciato il trasloco del vicequestore romano (interpretato da Marco Giallini) da Rai2 alla rete ammiraglia. Una promozione voluta, visto il grande successo delle edizioni precedenti. Non solo: all'annuncio di Rocco Schiavone 3 su Rai1, sono giunte anche le prime ...

Calciomercato lunedì 8 luglio : De Ligt-Juve - ora ci siamo - Raiola conferma! Roma : El Shaarawy-Shanghai - UFFICIALE : Calciomercato 8 luglio- Ecco tutte le trattative di giornata di oggi lunedì 8 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto rivelato da Mino Raiola ai microfoni di “De Teleegraf”, De Ligt e i bianconeri avrebbero raggiunto un accordo totale per il passaggio in bianconero del centrale olandese. Ora non resta che aspettare l’accordo tra la Juventus e l’Ajax. […] L'articolo Calciomercato lunedì 8 luglio: De Ligt-Juve, ora ci ...

«Bond 25» : la prima foto ufficiale con Daniel CRaig : Più che il fotogramma di un film, pare la pubblicità di un profumo. Daniel Craig, occhiali da sole e abito su misura, passeggia per le strade di Londra con aria sicura e una Aston Martin V8 sullo sfondo. Il cielo è terso e il quartiere Whitehall deserto, come avvolto da un incantesimo. Si tratta della prima immagine ufficiale di Bond 25, il film diretto da Cary Fukunaga che vedrà Craig per l’ultima volta nei panni di James Bond. A sentire ...

Universiadi Napoli - la manifestazione in programma dal 3 al 14 luglio : Rai2 rete ufficiale : Manca pochissimo all'inizio delle Universiadi 2019. Teatro della manifestazione internazionale, giunta alla XXX edizione, sarà Napoli, che per la prima volta nella sua storia ospiterà la manifestazione dell'Olimpiade Universitaria. Nella sua forma moderna l’Universiade fu concepita dal dirigente sportivo italiano Primo Nebiolo che organizzò la prima edizione, a Torino, nel 1959. Il Belpaese è complessivamente la quinta volta che fa da paese ...