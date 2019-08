Metro B e scale mobili | si prepara una Caporetto?

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Stamattina, ore 7:45, come utente dellaB (pagante con abbonamento annuale) devo constatare quanto segue alla discesa dal vagone di testa del convoglio: su due ascensori uno è rotto, l’altro è assaltato da una fila di persone esasperate. Mi reco presso lein uscita: non posso accedere, lo spazio è interamente recintato con nastro bianco e rosso, precludendo altresì l’utilizzo dellefisse. Non ci sono avvisi, cartelli, personale (al gabbiotto al piano strada un dipendente ATAC sta tranquillamente consultando internet, comodamente seduto): soltanto i militari di pattuglia – e non sarebbe compito loro – offrono indicazioni ai pendolari disorientati. Occorre risalire dagli impianti di discesa, cioè in senso contrario e, ovviamente, dallefisse (peraltro di quelleuna sola è funzionante). Oggi, 2 agosto, Roma è vuota, ci sono decine e ...

