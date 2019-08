Fonte : blogo

(Di giovedì 1 agosto 2019) Questa sera, giovedì 1° agosto 2019, andrà in onda lapuntata di X- Il, la serie di speciali dedicati a tutte le edizioni targate Sky del talent show che, a partire dal prossimo 12 settembre, tornerà in onda con la tredicesima edizione.Nella puntata che andrà in onda stasera, vedremo ladeledizioni andate in onda dalal, la quinta, la sesta, la settima e l'ottava edizione ossia le prime quattro andate in onda su Sky Uno.X- Il: ladeldalal, in onda questa sera su Sky Uno pubblicato su TVBlog.it 01 agosto 2019 15:11.

SerieTvserie : X Factor - Il sogno: la seconda parte del meglio delle Audizioni dal 2011 al 2014, in onda questa sera su Sky Uno - Stasera_in_TV : TV8: (23:15) X Factor - Il sogno (TalentShow) #StaseraInTV 28/07/2019 #SecondaSerata #TV8 - Edoardoleicorre : MA PERCHÉ STA FACENDO X FACTOR IL SOGNO E IO NON LO SAPEVO -