Wolfenstein Cyberpilot | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Wolfenstein : Youngblood e Wolfenstein : Cyberpilot sono finalmente disponibili e ci portano a caccia di nazisti in co-op e VR : Tempo di grandi novità per i fan dell'universo di Wolfenstein dato che Bethesda è lieta di annunciare il lancio di due nuovi progetti molto interessanti per chi è alla ricerca di un Wolfenstein diverso dal solito. Vi lasciamo al comunicato ufficiale:"Blazkowicz". Il nome che incute terrore a tutti i nazisti fanatici del passo dell'oca. Questa volta, a portare avanti la tradizione di famiglia e a spingere la feccia nazista di Parigi a indossare ...

Wolfenstein : Youngblood e Cyberpilot entrano in fase gold : Wolfenstein sta per vedere l'uscita di due nuovi giochi, con Wolfenstein: Youngblood e il titolo per la realtà virtuale Wolfenstein: Cyberpilot. La pagina Twitter ufficiale di Wolfenstein ha da poco confermato che entrambi i giochi sono entrati in fase gold.Questo significa che entrambi gli sparatutto in prima persona hanno ufficialmente concluso lo sviluppo. Tuttavia MachineGames e Arkane Studios, che sta co-sviluppando Youngblood, non ...