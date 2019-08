Venezia chiama Ue | serve confronto su impatti crocieristica

Fonte : sportfair

(Di giovedì 1 agosto 2019) Roma, 1 ago. – (AdnKronos) – Palma di Maiorca, Marsiglia, Barcellona sono solo alcuni dei porti europei cui il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, ha inviato nei giorni scorsi una lettera, invitando i colleghi a incontrarsi aper discutere l’impatto economico e ambientale dell’industriae per definire delle linee guida che consentano di adottare un nuovo approccio sostenibile al turismo marittimo. Risposte positive sono già pervenute dai porti citati e altre sono attese nei prossimi giorni. A breve verrà fissata una data per un seminario sui questi temi in Laguna. ‘Ho scritto a tutte le città europee che condividono conl’esperienza del turismo crocieristico e che si trovano nella situazione di dover bilanciare lo sviluppo economico con la ...

