Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 1 agosto 2019) È una notizia che scuote tutto il mondo della. E che arriva a pochi giorni dal week end di gare in Repubblica Ceca., giornalista e addetto stampa Ducati in, ènotte. La notizia choc ha fatto immediatamente il giro della rete e ancora prima quello dell’ambiente del motociclismo. Dove hanno aspettato di informare la famiglia per diffondere la triste e drammatica ultima news.notte, mentre dormivasuadi albergo a Brno. Presto ancora per dire le cause della morte. Quello che per ora è certo è l’incredibile vuoto che lascia: “Siamo assolutamente sconvolti”, si limitano a dire dal Team Ducati, colpiti da questo fulmine a ciel sereno. Tutta la squadra è in Repubblica Ceca per il weekend di gare previste tra sabato e domenica. “Ti ricorderemo sempre con quell’urlo di gioia al parco chiuso del Mugello. Riposa in pace ...

Noovyis : (Lutto nella MotoGp: Luca Semprini è morto nella sua stanza d’albergo. Aveva 35 anni) Playhitmusic -… - Potemkin959 : @Mairon_TheAbyss @giuliaselvaggi2 @SiamolaGente Escobar aveva uno zoo con una tigre amata da tutti Vado nella sua r… - zazoomblog : MotoGp – Lutto in casa Ducati: morto nella notte a Brno un uomo della “Rossa” niente incontro con la stampa per Dov… -