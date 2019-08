Fonte : wired

(Di giovedì 1 agosto 2019) Rapidità, versatilità ed economicità nei costi e nei tempi operativi e di sviluppo: è quanto promette il rinnovato portafoglio di strumenti Ibm-native, ottimizzato per la piattaforma Red Hat OpenShift. Le nuove funzionalità proposte permetteranno alle imprese impegnate nella trasformazione digitale di costruire applicazioni di fondamentale importanza per il proprio business che, sviluppate una volta sola, potranno essere utilizzate su ogni tipo di “nuvola”, privata e pubblica, incluse Amazon web service, Microsoft Azure, GooglePlatform, Alibaba e Ibm. Ibm ha elaborato cinque soluzioni pre-integrate per fornire le nuove funzionalità. Sono denominate ‘IbmPaks’ e vanno dalPak for Data, che agevola gli insight e fornisce un’architettura di virtualizzazione dati per l’intelligenza artificiale con una velocità superiore del 500%, alPak ...

MilanoCitExpo : Ibm scommette sul cloud ibrido, un mercato da mille miliardi #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -