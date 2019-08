I giovani di Fi contro Berlusconi Non piace la svolta centrista

Scontro Comune Scicli-Legambiente - Forza Italia giovani dice la sua : Forza Italia Giovani Scicli interviene sulla querelle tra Legambiente ed il Comune di Scicli e invita tutti ad abbassare i toni e cessare le polemiche

Nuoto - Mondiali 2019 : Federica Pellegrini - è una sfida totale. Contro il tempo e le giovani avversarie : la Divina sogna l’ottava magia : Federica Pellegrini riscrive le regole dello scorrere del tempo ogni volta che scende in acqua, l’incedere irrefrenabile della dannata clessidra sembra non valere per la Divina che continua a stupire nonostante il passare degli anni, a quasi 31 primavere è sempre in prima fila e combatte come fosse una giovincella alle prime armi, con lo stesso ardore e lo stesso spirito di due-tre ere biologiche fa. Sono passati 15 anni dall’argento ...

Colpa vostra! Incidente di Jesolo - insulti contro le 4 giovani vittime : Non si ferma neppure davanti alla tragedia di quattro ragazzi la lingua maleodorante e puzzolente dei social. Non basta il paese di Jesolo distrutto dal dolore. Non bastano le esistenze di 4 ventenni strappate all’amore di amici e famiglia per avere silenzio e rispetto. Un mondo, quello dei social, che punta il dito e insulta. Che giudica senza pensare o mettersi dall’altra parte. Accade così che le quattro vittime vengano ricoperti di parole ...

In sette su un'auto si schiantano contro un muretto : gravi quattro giovanissimi : Grave incidente stradale a San Teodoro, centro turistico gallurese particolarmente amato dai giovani per la sua movida...

Jesolo - con l’auto nel canale : morti 4 giovani tra i 22 e i 23 anni. Schianto contro un platano : un’altra vittima : Sono morti in un incidente d’auto avvenuto questa notte a Jesolo 4 ragazzi. L’auto sulla quale si trovavano è finita in un canale a Cà Nani, nell’entroterra di Jesolo. Con loro c’era una quinta ragazza che però si è salvata. Verso le prime ore della mattina un altro ragazzo di 28 anni ha perso la vita schiantandosi contro un platano in via Roma Sinistra. L’incidente che ha portato alla morte i 4 giovani, tutti di ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia contro le giovani cinesi per cancellare la figuraccia con la Turchia : cancellare la figuraccia inattesa soprattutto nelle dimensioni, e per conquistare la semifinale che alla vigilia sembrava scontata ma, vista la squadra azzurra ieri, ora è già un traguardo più che apprezzabile. Questi gli obiettivi dell’Italia di Mazzanti nella sfida che le vede opposte oggi alle 13.30 alle padrone di casa della Cina che ha scelto di non sovraccaricare di impegni le titolari, puntando sulle qualificaioni olimpiche in ...

Volley femminile - Nations League 2019. Italia contro le giovani cinesi per cancellare la figuraccia con la Turchia : cancellare la figuraccia inattesa soprattutto nelle dimensioni, e per conquistare la semifinale che alla vigilia sembrava scontata ma, vista la squadra azzurra ieri, ora è già un traguardo più che apprezzabile. Questi gli obiettivi dell’Italia di Mazzanti nella sfida che le vede opposte oggi alle 13.30 alle padrone di casa della Cina che ha scelto di non sovraccaricare di impegni le titolari, puntando sulle qualificaioni olimpiche in ...

Padova - controllori malmenate da giovani stranieri senza biglietto : Dopo averle spintonate e gettate a terra, gli stranieri le hanno aggredite. I tre, due 17enni ed uno appena maggiorenne, sono stati denunciati per violenza a incaricato di pubblico servizio e lesioni in concorso. Sprovvisti di biglietto, hanno aggredito i controllori che effettuavano le verifiche a bordo di un autobus a Padova.\\ Responsabili dell'ennesima violenza del genere tre giovani stranieri, due tunisini di 17 anni ed ...

Padova - controllori malmenate da giovani stranieri senza biglietto : Dopo averle spintonate e gettate a terra, gli stranieri le hanno aggredite. I tre, due 17enni ed uno appena maggiorenne, sono stati denunciati per violenza a incaricato di pubblico servizio e lesioni in concorso Federico Garau Aggressione a controllore stranieri ? Luoghi: Padova ...

Vibo Valentia - scontro tra auto e camion : morti tre giovani : L'incidente nel territorio di Spadola. Le vittime avevano tra i 19 e i 23 anni. Altre due persone sono rimaste ferite

Auto contro furgone nel Vibonese : morti tre giovani di Soriano Calabro : Auto contro furgone nel Vibonese: morti tre giovani di Soriano Calabro Grave schianto all’alba sulla strada tra Serra San Bruno e Spadola, nei pressi dell'imbocco della Trasversale. Ferito un quarto giovane, trasferito in elisoccorso all'ospedale di Catanzaro Parole chiave: ...

Auto si schianta contro un tir in autostrada : morti due giovani genitori - salvo il bimbo di 6 mesi : Un terribile incidente stradale è avvenuto nella notte sull'Autostrada A21, nel tratto tra Casteggio e Voghera. Le due...

Ravenna - scontro frontale tra auto e camion : muoiono due giovani - un terzo è grave : La tragedia sulla Strada Statale 16 Adriatica, nel territorio del comune di Cervia. Le due vittime sono un 30enne che era alla guida della vettura e un 26enne che era sui sedili posteriori. Estratto vivo e immediatamente soccorso invece l'altro ragazzo coinvolto, un 27enne che viaggiava sul sedile passeggero della stessa auto.Continua a leggere