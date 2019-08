Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 1 agosto 2019) Incidente mortale per un centauro lunedì scorso intorno alle 20 in via Piave a Saonara, in provincia di Padova. A perdere la vita è stato il ventunenne Filippo Gobbo che abitava in via Morosini, non distante dal luogo del tragico incidente. Filippo Gobbo, 21, stava percorrendo via Piave a Tombelle di Saonara, in provincia di Padova, quando per cause ancora in via di accertamento della polizia stradale del distaccamento Piove di Sacco ha finito la sua corsa a bordo di una Ktm del tipo motardunche indica una delle frazioni del paese ed ha impattatouna centralina che smista corrente elettrica. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Immediatamente sono giunti sul luogo della tragedia i soccorritori, con i sanitari del 118 che hanno tentato per circa mezz’ora di rianimarlo ma non c’era più nulla da fare. In serata è arrivato l’ok del ...

Noovyis : (“Addio Filippo”. Morto contro un palo, aveva compiuto 21 anni una settima fa) Playhitmusic -… -