Valerio Staffelli celebra le nozze d' argento | Un calciatore si era invaghito di mia

Valerio Staffelli - seconde nozze dopo 25 anni : risposa la moglie. Mai vista? : “Ma che auguri e congratulazioni! Se trovi la persona giusta alla fine non ti rendi nemmeno conto del tempo che passa: a me non sembra proprio di frequentare sentimentalmente mia moglie da 25 anni come marito più tre anni precedenti di convivenza: 28 anni in totale. A me sembrano passati solo due o tre anni”. Questa è una dichiarazione d’amore e la firma è di Valerio Staffelli. Lo storico inviato di Striscia la Notizia, che si ...

Valerio Staffelli festeggia 25 anni di matrimonio con Matilde Zarcone : Valerio Staffelli si commuove parlando con il settimanale “Chi” della moglie Matilde Zarcone, infatti hanno festeggiato 25 anni di matrimonio. “Non mi sono mai accorto del tempo trascorso – spiega – Tra noi c’è passione e complicità. Non la amo come il primo giorno ma molto di più”. La coppia ha due figli, Riccardo e Rebecca. “Ma che auguri e congratulazioni – prosegue dopo la cerimonia con ...

Valerio Staffelli : “Un calciatore si era innamorato di mia moglie”. Ecco di chi si tratta : Valerio Staffelli ha appena festeggiato 25 anni di matrimonio con la moglie Matilde Zarcone. Un bel traguardo, e anche una cosa rara nel mondo dello spettacolo. “Non mi sono mai accorto del tempo trascorso. Tra noi c’è passione e complicità. Non la amo come il primo giorno ma molto di più“, ha raccontato Staffelli al settimanale Chi. E non poteva mancare una “chicca” sugli inizi di questa lunga storia ...

Striscia la notizia - Valerio Staffelli : "Il famoso calciatore innamorato di mia moglie Matilde" : L'inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, si confessa a Chi e racconta del rapporto con sua moglie Matilde Zarcone con la quale ha festeggiato 25 anni di matrimonio: "Non mi sono mai accorto del tempo trascorso. Tra noi c'è passione e complicità. Non la amo come il primo giorno ma molto d

Chi è Matilde Zarcone - la moglie di Valerio Staffelli : A ben 25 anni distanza dal primo matrimonio, Matilde Zarcone e Valerio Staffelli si sono sposati per la seconda volta. Ma chi è la bella donna che ha conquistato il cuore dell’inviato di Striscia la Notizia? Di lei si sanno poche cose, fatta eccezione per il suo passato televisivo. La Zarcone, infatti, è nota soprattutto per aver rivestito il ruolo di valletta nel programma Buona Domenica, ai tempi della conduzione di Marco Columbro e ...

Valerio Staffelli risposa Matilde Zarcone dopo 25 anni di matrimonio : “La amo più del primo giorno” : Valerio Staffelli, il re del Tapiro d'Oro di "Striscia la Notizia", convola a seconde nozze con Matilde Zarcone. dopo 25 anni di matrimonio, i due si amano ancora come il primo giorno: "Anzi, di più del primo giorno", ha confessato l'inviato di "Striscia" al settimanale "Chi": "A me sembrano passati solo due o tre anni".Continua a leggere