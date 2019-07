Ugl Lazio | positiva uscita da commissariamento | ma grazie a tagli pesanti

Inflazione - Istat : prezzi rallentano allo 0 - 5% a lUglio. Rincaro del carrello della spesa ma riduzione delle tariffe di luce e gas : Il tasso d’Inflazione, cioè la variazione annuale dei prezzi al consumo, frena a luglio allo 0,5%, in rallentamento rispetto allo 0,7% di giugno. A comunicarlo è l’Istat, che nelle stime preliminari di luglio rileva però un Rincaro del cosiddetto “carrello della spesa“, cioè l’insieme dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Ad alzare i prezzi sono in particolare frutta e verdura fresche, al cui ...

Inflazione lUglio frena allo 0 - 5% : 12.59 A luglio il tasso d'Inflazione,la variazione annuale dei prezzi al consumo, si ferma allo 0,5%, in rallentamento rispetto allo 0,7% di giugno. Lo rileva l'Istat nelle stime preliminari, spiegando come il tasso, in decelerazione per la terza volta consecutiva, torni così indietro ai livelli aprile 2018. Sulla frenata si riflette la riduzione delle tariffe di gas e luce. Su base mensile i prezzi salgono dello 0,1%. Segna un rincaro di ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Liam e Hope sconvolti dalla rivelazione di DoUglas : Il piccolo Forrester lascia sconvolti Hope e Liam con una inaspettata rivelazione. Starà dicendo la verità? Liam è pronto a credergli!

Spiazzano le rimodulazioni Eolo trapelate il 26 lUglio : offerte colpite : Arrivano quasi inaspettate alcune rimodulazioni Eolo per coloro che hanno deciso di dare fiducia a questo brand. Nello specifico, dopo aver trattato alcune problematiche legate al funzionamento della rete nei mesi scorsi, come avrete notato dal nostro ultimo bollettino sull'argomento, oggi 26 luglio ritengo utile condividere coi nostri lettori la natura dei rincari che stanno facendo discutere non poco gli utenti. Anche perché gli aumenti che ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 25 lUglio : la grande rivelazione arriverà? : Bitter Sweet, Anticipazioni 25 luglio: Deniz parlerà? Guai per Hakan, denunciato dalla moglie mentre Deniz decide di proteggere Nazli...

Santa Cristina di Bolsena/ Si celebra il 24 lUglio la Beata venerata nel Lazio : Santa Cristina di Bolsena si celebra il 24 luglio. Si ricorda come esempio di devozione, perché sarebbe morta all'età di soli 11 anni in seguito a torture

Dal 22 lUglio sono ufficiali le rimodulazioni Wind estive : info extra su aumenti e offerte colpite : Arrivano le prime conferme in queste ore per quanto riguarda alcune rimodulazioni Wind che potrebbero fare la differenza per il pubblico italiano, soprattutto considerando gli standard di altre tariffe che si possono attivare facilmente in giro per il web. Si tratta a conti fatti della conferma su alcune anticipazioni che abbiamo condiviso su queste pagine di recente, con qualche dettaglio per chi dovrà fare i conti con rincari non previsti. ...

Il Segreto Anticipazioni 23 lUglio 2019 : Adela accusa un malore dopo la rivelazione di Irene. Ecco cosa le ha detto... : Mentre continuano gli scontri tra Isaac e Antolina, Francisca scopre un nuovo nemico. La povera Adela intanto accusa un grave malore. Se la caverà?

Un posto al sole - la rivelazione di Serena : anticipazioni trame dal 22 al 26 lUglio : Niente vacanze estive per Un posto al sole, la storica soap opera targata Rai. Nel susseguirsi delle varie stagioni abbiamo visto diversi protagonisti che poi sarebbero diventati artisti molto noti su scala nazionale, come Serena Rossi o Serena Autieri. L’appuntamento è sempre quello consueto a cui gli spettatori sono abituati da tempo: dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (QUI il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole ...

Popolari : ipotesi fusione fra PUglia-Basilicata - Lazio e Torre del Greco : I soci della Popolare Bari si troveranno tra due giorni in assemblea per approvare un bilancio 2018 che chiude con una perdita di 420 milioni. Il risultato negativo ha...

Dal 22 lUglio i primi SMS sulle rimodulazioni Wind estive : offerte coinvolte e importi : Non potevano certo mancare le rimodulazioni Wind durante la stagione estiva 2019, come si potrà notare dal nostro approfondimento del 19 luglio. Dopo aver preso atto nella giornata di ieri che a breve arriveranno nel nostro Paese alcuni rincari anche per gli utenti 3, stavolta bisogna fare i conti con il suo partner, anche se in questa circostanza le notizie trapelate sono al momento ancora frammentarie. Cerchiamo dunque di capire come stanno ...

Ancora tre rimodulazioni Vodafone di quasi 2 euro da oggi 15 lUglio : le offerte interessate : Arrivano oggi 15 luglio le conferme tanto temute a proposito di specifiche rimodulazioni Vodafone diventate ufficialmente operative qui in Italia, a distanza di poche ore da ulteriori news poco piacevoli giunte direttamente dalla compagnia telefonica come avrete notato dal nostro approfondimento di domenica. Da questo lunedì, infatti, non si potrà più tornare indietro con rincari che sfioreranno la soglia dei 2 euro per alcune tra le offerte ...