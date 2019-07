Temptation Island un mese dopo | ecco come è andata a finire tra le coppie

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019)l’ultima puntata dierano scoppiate cinquesu sei, cosa è successoil programma? Canale 5 ha trasmesso una puntata speciale facendo il punto sui loro sentimenti unla fine delle registrazioni. Tra conferme e ribaltoni. Sabrina e Nicolail falò di confronto avevano lasciato il reality separatamente, lei 42 anni e lui 30, ma sono tornati insieme: “I sentimenti per Sabrina ci sono sempre stati. Lei si è fatta avanti el’iniziale freddezza, ci siamo guardati negli occhi e ci siamo abbracciati. Un abbraccio molto particolare, ho provato rabbia ed emozione”, spiega il fidanzato. Sabrina continua il racconto: “Ho lasciato sfogare Nicola ma non ho creduto a mezza parola di quello che ha detto. Ho visto tanta rabbia ma noi due ci amiamo”. A sorpresa non hanno confermato la loro decisione David e Cristina, ...

trash_italiano : WE MA COME MAI QUEST'ANNO I TENTATORI HANNO TUTTA QUESTA LIBERTÀ? ANCHE MENO CHE VI RITROVATE A TEMPTATION ISLAND K… - trash_italiano : Sabrina viene scaricata sia dal tentatore che dal fidanzato. - trash_italiano : A TEMPTATION ISLAND RUSSIA SANNO COME SISTEMARE I PROBLEMI DI CORNA -