Ragusa Cava dei Modicani | Piazza | I sindaci facciano la loro parte

Rifiuti : Ragusa - in bilico ordinanza per discarica Cava dei modicani : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - "Verificherò fino all’ultimo la possibilità di emettere un’ordinanza urgente e contingibile per la prosecuzione dell’attività della discarica di Cava dei modicani e dell’annesso impianto di trattamento meccanico biologico, ma i sindaci dei dodici comuni iblei facciano

Rifiuti : Ragusa - in bilico ordinanza per discarica Cava dei modicani : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – “Verificherò fino all’ultimo la possibilità di emettere un’ordinanza urgente e contingibile per la prosecuzione dell’attività della discarica di Cava dei modicani e dell’annesso impianto di trattamento meccanico biologico, ma i sindaci dei dodici comuni iblei facciano la loro parte”. A dirlo è il commissario straordinario del libero consorzio comunale di Ragusa ...

Proroga Cava dei modicani - conferenza di servizi a Ragusa : conferenza di servizio per la Proroga della gestione della discarica di Cava dei modicani. Piazza l'ha convocata per lunedì alle 11

Ragusa - giovane madre investita a Cava d'Aliga : arrestato un 34enne : La città di Scicli, e l'intera provincia di Ragusa, sono ancora sconvolte per quanto accaduto ieri notte intorno alle ore 2:00, quando un'auto lanciata a folle velocità su viale della Pace, una Y10 per l'esattezza, ha travolto e ucciso Martina Aprile, una 24enne del posto. La donna lascia un figlio gravemente disabile. Poche ore dopo i carabinieri hanno tratto in arrestato C. F., 34 anni: l'uomo è stato trovato positivo a cocaina e metadone, in ...

Cava d'Aliga (Ragusa) - giovane donna travolta e uccisa mentre buttava la spazzatura : Si chiamava Martina Aprile ed aveva soltanto venticinque anni la giovane mamma travolta e uccisa da un'auto questa notte mentre si accingeva a gettare i rifiuti nel cassonetto dell'immondizia. Il violento impatto Martina aveva da poco terminato la sua giornata lavorativa e, come di consueto, si apprestava a gettare i rifiuti nel cassonetto collocato sulla strada provinciale per Sampieri, a Cava d'Aliga (frazione balneare di Scicli), in provincia ...

Ragusa - tragedia a Cava d'Aldiga : Martina investita e uccisa a 24 anni - lascia un figlio : Una terribile tragedia si è verificata questa notte, intorno alle ore 2:00, a Cava d'Aldiga nel Ragusano, dove una giovane di 24 anni, Martina Aprile, madre di un figlio disabile, è stata investita e uccisa da un'auto che procedeva a velocità sostenuta in viale della Pace. Tutto è accaduto in pochissimi istanti: la donna aveva finito il suo turno di lavoro presso un noto ristorante del posto ed era uscita fuori per portare i sacchi della ...