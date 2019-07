Neymar | cadono le accuse di stupro

Fonte : blogo

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Dopo Cristiano Ronaldo, anchepuò tirare un sospiro di sollievo e pensare solo alla sua carriera, che potrebbe portarlo dal Paris Saint German di nuovo al Barcellona.La polizia brasiliana nonrà il calciatore verdeoro del presuntodella modella brasiliana Najila Trindade, che sarebbe avvenuto il maggio scorso in un albergo di Parigi. Le forze dell'ordine non hanno acquisito i filmati dell'albergo in cui avrebbe avuto luogo il misfatto, oltre a non aver ricevuto alcuna diagnosi.ledi31 luglio 2019 10:28.

zazoomblog : Mancano le prove cadono accuse di stupro per Neymar - #Mancano #prove #cadono #accuse - ilfogliettone : Mancano le prove, cadono accuse di stupro per Neymar - - genovesergio76 : RT @_DAGOSPIA_: STUPRI CHE NON LO ERANO – DOPO CR7, CADONO LE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE ANCHE PER NEYMAR -