Migranti | comandante peschereccio | ‘non li avrei mai lasciati in mare’

Palermo, 31 lug. (AdnKronos)

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “Nonmai lasciato quello persone per mare. Non avevano acqua, non avevano benzina e le previsioni meteo andavano peggiorando. Non mi interessava di che nazionalità fossero, per me era indifferente, erano solo delle persone che chiedevano aiuto”. A dirlo è Carlo Giarratano, 37 anni,deldi Sciacca ‘Accursio Giarratano’ che all’alba del 25 luglio, durante una battuta di pesca, ha incrociato in acque internazionali a largo di Malta un gommone con 50a bordo. Un soccorso dettato dalla legge non scritta del mare dove nessuno viene abbandonato se in difficoltà. Oggi il, l’armatore e i cinque membri dell’equipaggio hanno ricevuto un encomio da parte dell’Ars per il loro operato e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha già annunciato che gli conferirà la ...

