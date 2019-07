Matteo Salvini sulla scesa in campo di Urbano Cairo | Appena ci sarà la data del

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Crisi di governo sì, crisi di governo no. Voto sì, voto no. A fare il punto sul futuro di Lega, M5s e maggioranza gialloverde ci prova Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale, in cui si dà conto delle grandi manovre per il voto in primavera, lo scenario che ad ora sarebbe il più probabile.

