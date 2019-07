Kean saluta la Juve | va all' Everton

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Era nell'aria da qualche tempo, lantus aveva necessità di monetizzare per poi acquistare nuovi calciatori. Così ha trovato l'accordo con gli inglesi dell', che verseranno nelle casse bianconere una cifra abbastanza importante. Si parla di circa 30 milioni di euro, che finiranno subito nelle casse del club di corso Galileo Ferraris. A questi poi andranno aggiunti dei bonus, per raggiungere la cifra di 40 milioni di euro. Un'operazione che con tutta probabilità accontenta entrambe le parti.lascia lantus Moisequindi lascia lantus. Nei prossimi giorni dovrebbe effettuare le visite mediche, e poi apporre la firma sul contratto che lo legherà alla sua nuova squadra. Il club campione d'Italia ha però mantenuto il diritto di pareggiare un'eventuale offerta nei prossimi anni. Qualora gli inglesi dovessero in un prossimo futuro rivendere il ragazzo classe 2000, i ...

