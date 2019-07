Fed taglia tassi | prima volta da crisi 2008

La Fed taglia i tassi di un quarto di punto al 2-2 - 25% : La Federal reserve non delude le aspettative. La Banca centrale Usa ha tagliato i tassi di interesse di un quarto di

Perché la Fed è pronta a tagliare i tassi : Le attese sono grandi. La Fed dovrebbe tagliare i tassi al 2-2,25%, invertendo la rotta seguita fino a dicembre 2018, data dell’ultimo rialzo. È innegabile che le pressioni di Donald Trump pesino come un macigno sull’interpretazione di questa mossa: è davvero necessaria? Oppure la Fed sta cedendo alla volontà del potere politico?

Huawei continua a tagliare i ponti con le compagnie USA - ma qualcuno resta Fedele : Huawei taglia i ponti con le compagnie americane, tra cui FedEx, ma alcuni produttori rimangono fedeli e chiedono deroghe alle spedizioni. L'articolo Huawei continua a tagliare i ponti con le compagnie USA, ma qualcuno resta fedele proviene da TuttoAndroid.

VIDEO Federer-Djokovic - Highlights e sintesi Finale Wimbledon 2019 : una battaglia epica vinta dal serbo dopo 5 ore : Finale durata quasi 5 ore quella tra il serbo Novak Djokovic e l’elvetico Roger Federer nel torneo di singolare maschile di Wimbledon: la spunta al tie break del quinto set, introdotto sul 12-12, il tennista balcanico, che ha prima dovuto annullare anche dei match point nel corso della partita decisiva. Finale Wimbledon 2019: Federer-Djokovic. Highlights E sintesi roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

Wimbledon 2019 - Roger Federer eterno - è in finale per la dodicesima volta! Sconfitto Nadal dopo una battaglia epica : Lo svizzero Roger Federer è il secondo finalista del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2019: la testa di serie numero due sconfigge il numero tre del seeding, lo spagnolo Rafael Nadal, dopo una battaglia lunga tre ore e quattro set col punteggio di 7-6 (3) 1-6 6-3 6-4 e si regala l’atto conclusivo (il dodicesimo della sua carriera) contro il serbo Novak Djokovic. In caso di successo finale l’elvetico scavalcherà ...

La Fed taglia i tassi : Nella sua attesissima testimonianza al Congresso, Jerome Powell, presidente della Federal Reserve ha spiegato come la porta al taglio dei tassi di interesse Usa è aperta.Secondo gli investitori si tratta di un chiaro segnale che porterebbe a un taglio del tasso di riferimento per i prestiti, che verrà annunciato alla prossima riunione della Fed prevista per il 30 - 31 luglio, dello 0,25%.Ipotesi positiva per Wall Street che vede ...

Gargano (Federmanager) : "Non utilizzare Roma come teatro battaglia politica" : Roma, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Una sferzata affinché il rallentamento della ripresa non faccia troppi danni e per mitigare i rischi di una involuzione, unita alla richiesta di esonerare la capitale dal ruolo di teatro di scontro fra fazioni politiche. E’ questa la richiesta dei manager di Rom