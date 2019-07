Due top di gamma e non solo in offerta a prezzi super su Amazon e Trony

Il Segreto e Beautiful : le telenovele subiranno lo stop per Due settimane dal 5 agosto : Mediaset ha deciso di modificare il palinsesto delle telenovele Il Segreto e Beautiful su Canale 5. Le ultime novità ufficiali di queste ore annunciano che ci sono degli sviluppi importanti che andranno a riguardare la messa in onda delle prossime puntate della telenovela sulla rete ammiraglia che certamente non renderanno felici i telespettatori da casa. Infatti, in questo caso, Mediaset ha pensato bene di mettere le due soap, da anni seguite ...

Cc ucciso - l'autopsia : raggiunto da 11 colpi di baionetta | L'arma portata dagli Usa | E' italiano il pusher che "truffò" i Due : L'uomo che ha venduto aspirina al posto della droga ai due californiani è indagato assieme all'intermediario che ha dato l'allarme al 112

Usa - accordo tra Casa Bianca e Congresso sul bilancio : stop al tetto del debito per Due anni. Evitato il pericolo di nuovi “shutdown” : C’è l’accordo tra la Casa Bianca e il Congresso per sospendere il tetto del debito fino al 2021. L’annuncio è stato dato dal presidente Donald Trump, che ha definito l’intesa tra i leader repubblicani del Senato e democratici della Camera “un vero compromesso” senza “pillole avvelenate”. Una volta approvato dai due rami del Congresso statunitense, si prevede entro fine agosto, l’accordo scongiurerà ...

Alexa - quando è Prime Day? Il 15 e il 16 luglio - Due giorni di festa con offerte non-stop : A luglio, Amazon renderà disponibili agli iscritti a Prime di tutto il mondo offerte non-stop durante il Prime Day più lungo...

Temptation Island - bilancio dopo 4 serate : Due rotture - la conferma di David - ascolti top : Il giorno successivo alla messa in onda della quarta puntata di Temptation Island (ovvero la terzultima), è possibile fare un primo bilancio di quello che è successo a metà delle coppie del cast. Fino ad oggi, infatti, ben 4 protagonisti si sono detti addio al falò di confronto (Nunzia e Arcangelo, Jessica e Andrea), mentre David e Cristina di Uomini e Donne Over sono tornati a casa mano nella mano. Nel corso degli appuntamenti che saranno ...

Un super-ricco su Due vive a Milano. Roma seconda per numero di "top earners" : Un super-ricco su due vive a Milano. A certificarlo è l’Inps nel Rapporto annuale. Più si alza l’asticella di quelli che l’Istituto definisce ‘top earner’ più si riscontra una concentrazione al Nord, soprattutto nelle aree urbane. In particolare, vive nel capoluogo lombardo il 54% del top 0,01% - micro-fascia in cui si colloca chi guadagna più di 533 mila euro - e il 42% del top 0,1% - ...

Retroscena Buffon - rifiutati Due top club prima di tornare alla Juventus : troppo forte il richiamo dei bianconeri : Secondo la stampa inglese, il portiere italiano avrebbe rifiutato le due squadre di Manchester prima di approdare nuovamente alla Juventus Il ritorno di Gigi Buffon alla Juventus è ormai ufficiale, ma questo pazzesca storia di mercato avrebbe potuto anche non concretizzarsi. Secondo quanto riferisce il Daily Mail infatti, il portiere italiano ha rifiutato ben due proposte importanti, pervenutegli dalle due squadre di Manchester: ovvero ...

Metropolitana di Napoli - nuovo stop : sette interruzioni in Due settimane : C'è chi getta in aria la monetina per scommettere se il metrò si fermerà ancora o farà un servizio regolare. Chi invece la prende con filosofia, quella...

La classifica dei ‘patron’ più ricchi al mondo. Due club italiani in top ten : Il Corriere dello Sport ha riportato la top ten dei patron stilata dalla rivista americana “The forbes”. Top ten patron – La classifica stupisce, quelli che si credevano fossero i più ricchi, in realtà sono i più “poveri”. La rivista statunitense è specializzata nello stilare queste tipologie di classifiche. Il patromonio di Andrea Agnelli è superiore a quello di Abramovich del Chelsea. La classifica dei dieci ...

Cadaveri nel fiume Po - l’autopsia : “I Due giovani delle Bahamas sono morti annegati” : John Blair Rashad Randy e Ramsey Alrae Keiron, i cui corpi sono stati trovati nel fiume Po la scorsa settimana, sono morti annegati: lo rivela l'autopsia.Continua a leggere