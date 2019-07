Colpaccio EMUI 9 1 su Huawei Mate 9 dal 31 luglio | cosa cambia

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2019) In molti non ci credevano eppure9.1 suMatre 9 è da oggi 31realtà. Il rilascio, per ora limitato ad una particolare area geografica, è pronto a divenire globale e fare la differenza in termini di nuove funzioni ma soprattutto prestazioni. La notizia del via al rilascio dell'aggiornamento9.1 su9 giunge dalla fonteCentral che indica, più precisamente, anche il pacchetto portatore dell'update, in particolare quello9.1.0.252. La release 252 è dunque quella da tenere sotto osservazione perché in arrivo sulla serie premium9 e dunque sul9 Pro e Porsche Design ma almeno per il momento non sul piccolo di casa9 Lite. La distribuzione dell'aggiornamento, come è oramai consuetudine negli ultimi tempi, è partita in Asia in queste ore, dunque proprio agli sgoccioli di questo mese di. Ciò non toglie ...

andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Colpaccio #EMUI 9.1 su #HuaweiMate9 dal 31 luglio, cosa cambia - wordweb81 : Colpaccio #EMUI 9.1 su #HuaweiMate9 dal 31 luglio, cosa cambia - OptiMagazine : Colpaccio #EMUI 9.1 su #HuaweiMate9 dal 31 luglio, cosa cambia -