Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 30 luglio 2019)continua a guardare la1, lo dice il suo ex capo Jean Todt. Lo riportano i media inglesi. In un’intervista rilasciata a Radio Monte Carlo, l’ex direttorea Ferrari ha detto: “Sono sempre molto cauto nel rilasciare queste dichiarazioni, ma è vero, ho visto la gara assieme anella sua casa in Svizzera.”“non si arrende e continua a lottare come d’altronde lo fa la sua famiglia. È ovvio che la nostra amicizia sia cambiata, ma solo perché il suo modo di comunicare non è lo stesso di prima”, ha commentato. La vita’ex campione del mondo è cambiata nel 2013 quando, cadendo sugli sci, ha battuto la testa e ha sofferto un’emorragia cerebrale. Dopo essere stato in coma per sei mesi, ha iniziato la riabilitazione e poche informazioni sono ...

HuffPostItalia : 'Vedo la Formula 1 insieme a Michael Schumacher'. Le parole dell'amico ed ex capo Jean Todt - Bruno_Brunelli : RT @HuffPostItalia: 'Vedo la Formula 1 insieme a Michael Schumacher'. Le parole dell'amico ed ex capo Jean Todt - AstiGioachino : RT @HuffPostItalia: 'Vedo la Formula 1 insieme a Michael Schumacher'. Le parole dell'amico ed ex capo Jean Todt -