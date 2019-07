Tonfo di Lufthansa | l' utile crolla del 70% nel secondo trimestre 2019

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 30 luglio 2019) Nell’dito del 70%: colpa della concorrenza europea da parte delle compagnie aeree low cost e dell’aumento dei costi di esercizio. L’è stato pari a 226 milioni, facendo passare in rosso il risultato netto del semestre con una perdita di 116 milioni (a fronte di undi 713 milioni nel 2018), appesantito da un fondo per rischi fiscali di 340 milioni. Il risultato risulta al di sotto delle stime degli analisti.Ulrik Svensson, direttore finanziario di, ha spiegato che i risultati “sono penalizzati dalla forte concorrenza europea” da parte delle compagnie low-cost. In ogni caso, il gruppo ha confermato i risultati annuali, che aveva già ridimensionati a giugno, e prevede un margine operativo compreso tra 5,5% e 6,5% contro il 7,9% del 2018 e unoperativo tra 2 e 2,4 ...

