Teatri d’Arrembaggio | dal 2 al 4 agosto Daniele Fabbri con Saturday Comedy Live

Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) Al Teatro del Lido a ingresso gratuito in arrivo la primaa cura di, con Davide Marini, Alessandro Caroni, Mauro Kelevra e Stefano Rapone, il C.A.B.A.R.E. Calderone Artistico Burlesco Anarchico Rigorosamente Eclettico, uno speciale Laboratorio della Creta per i più piccoli Teatro del Lido – Via delle Sirene, 22. Ingresso gratuito. Ven ore 17.30, Sab ore 21.00, Dom ore 19.00 Sul lungomare di Ostia, prosegue l’Estate Romana cond’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, che entra nel mese dicon un fine settimana di laboratori per i più piccoli, clownerie, Stand Upe tante risate: il 2per la sezione Castelli di Sabbia, il Laboratorio della Creta a cura di Antonietta La Rocca; il week end prosegue con la staffetta di Stand Upa cura di uno dei pionieri del genere in Italia,...

