Sniper Elite 3 Ultimate arriva su Nintendo Switch | Data di uscita annunciata

(Di martedì 30 luglio 2019) Trattieni il respiro, prendi la mira e preparati a sparare.EDITION ha ora unad’per! Come svelato dal primo trailer di gameplay del titolo, il pluripremiato sparatutto tattico di Rebellion è in arrivo il 1 ° ottobre 2019 su, in versione fisica e digitale suleShop. A partire da oggi, i fan possono preonotare l’edizione fisica presso i retailer selezionati. I pre-order digitali saranno disponibili dal 17 settembre.Edition include TUTTI i contenuti pubblicati fino ad ora, inclusi quattro livelli extra della campagna: sventa un piano per assassinare Churchill ed elimina il Führer in emozionanti missioni, sfida la storia!Edition perinclude anche nuove esclusive funzionalità: CO-OP ...

