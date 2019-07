Rai |  Olimpiadi 2020 solo in tv | il digitale resta a secco

Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 30 luglio 2019) L’azienda di viale Mazzini ha presentato la copertura per i Giochi olimpici che si terranno a Tokyo l’anno prossimo. Si parla di oltre 200 ore di tramissione. Il dettaglio? Saranno tutte, e, accessibili via Tv

RaiSport : Il #Settebello è in finale!!???? Gli #Azzurri superano l'Ungheria 12-10 e staccano il pass per le #Olimpiadi di… - Italia_Notizie : Rai, Olimpiadi 2020 solo in tv (e il digitale resta a secco) - An_Bion : #Rai, Olimpiadi 2020 solo in tv (e il digitale resta a secco) -