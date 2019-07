Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) Roma – Sull’area didove dovrebbe sorgere un Mcdonald’s “non ci sono vincoli diretti. Quella deldel ’56 e’ una notizia totalmente falsa, perche’ non riguarda quel perimetro, ma quello sull’altro lato di via delle Terme di”. Lo ha affermato il soprintendente speciale di Roma, Francesco, arrivato oggi in commissione Lavori pubblici del I Municipio, che ha discusso la questione delle autorizzazioni ad aprire un Mcdonald’s nello spazio diprecedentemente occupato da un vivaio. Se non ci sono vincoli diretti, c’era pero’ secondo il soprintendente la possibilita’ di far valere unpaesistico. “Ma non poteva essere la Soprintendenza a farlo, perche’ dagli anni Settanta la protezione delnon e’ piu’ in capo al ministero dei ...

romadailynews : Mc #Caracalla, Prosperetti: dopo mio avviso #Comune non mise #vincolo paesaggio: #Roma… -