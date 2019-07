ASAP Rocky in aula per il processo | ' E' stata autodifesa' | ma l' accusa cita nuove prove

ASAP Rocky - duro botta e risposta di Trump con il governo svedese : 'Liberatelo' : ASAP Rocky è detenuto in un carcere svedese da ormai 24 giorni. La rap star americana, che gode di estrema popolarità a livello mondiale, è accusata di aggressione ai danni di due persone, assieme ad altri due membri del suo entourage. I fatti si sono verificati a Stoccolma, il 30 giugno 2019, dove l'artista si trovava per una data del suo tour europeo, che è stato ovviamente interrotto in seguito a quanto accaduto. L'arresto di ASAP Rocky e la ...

Il rapper ASAP Rocky è stato incriminato per aggressione in Svezia : Il rapper americano ASAP Rocky, da quasi un mese detenuto in Svezia dopo essere rimasto coinvolto in una rissa, è stato incriminato per aggressione e rimarrà in custodia cautelare finché non comincerà il processo. Lo hanno annunciato giovedì i procuratori

ASAP Rocky in carcere in Svezia : secondo TMZ sarebbe in 'condizioni disumane' : Ormai da giorni Asap Rocky è detenuto in Svezia in un carcere di Stoccolma. La rap star internazionale si trovava nella capitale del Paese scandinavo per una data del suo tour europeo, che, almeno in teoria, dovrebbe portarlo anche ad esibirsi a Milano il prossimo 17 luglio. Al momento però la data è a rischio, dato che se l'artista venisse effettivamente incriminato, dovrebbe affrontare un processo, che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe ...

ASAP Rocky arrestato a Stoccolma/ Video - il rapper coinvolto in una rissa : ASAP Rocky arrestato a Stoccolma, il rapper è stato coinvolto in una rissa durante il suo tour europeo: sabato la decisione