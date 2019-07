Android 9 Pie arriva sui Lenovo K6 e Tab4 8 Plus grazie alla LineageOS 16 non ufficiale

Alcuni possessori di Motorola Moto G6 aggiornati ad Android 9 Pie non riescono più ad accedere al proprio smartphone : L'aggiornamento ad Android 9 Pie ha causato dei problemi ad Alcuni possessori di Motorola Moto G6 e l'unica soluzione resta il factory reset. L'articolo Alcuni possessori di Motorola Moto G6 aggiornati ad Android 9 Pie non riescono più ad accedere al proprio smartphone proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti “di peso” in rilascio su Huawei Mate 20 X e su Samsung Galaxy J7 Duo (2018) che riceve Android 9 Pie : Due Aggiornamenti "king size" sono in arrivo su Huawei Mate 20 X e Samsung Galaxy J7 Duo (2018), con quest'ultimo che abbraccia la Samsung One UI L'articolo Aggiornamenti “di peso” in rilascio su Huawei Mate 20 X e su Samsung Galaxy J7 Duo (2018) che riceve Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Colpaccio LG V30 ThinQ - che riceve subito Android Pie in versione stabile : Ci eravamo abituati all'idea che LG V30 ThinQ potesse ricevere l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie prima della fine dell'estate, così come ci era stato annunciato dall'ufficio stampa, ma non ci saremmo aspettati sarebbe arrivato prima di agosto, come invece è successo. Parliamo dell'aggiornamento stabile, disponibile per tutti i proprietari di LG V30 ThinQ, anche se, per il momento, solo attraverso il tool proprietario LG Bridge (un software per ...

LG V30 riceve finalmente Android 9 Pie in Italia - HONOR 20 e 20 Pro si aggiornano con qualche miglioramento : LG V30 si aggiorna finalmente ad Android 9 Pie in Italia, anche se solo tramite LG Bridge. Nel frattempo a partire dalla Cina arriva un nuovo update per HONOR 20 e HONOR 20 Pro, meno importante, ma comunque significativo. Ecco le novità. L'articolo LG V30 riceve finalmente Android 9 Pie in Italia, HONOR 20 e 20 Pro si aggiornano con qualche miglioramento proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie è in arrivo su LG G7 Fit - LG Q7 e LG G6 - ma toccherà aspettare ancora un po’ : Android 9 Pie è in arrivo su LG G7 Fit, LG Q7 e LG G6, ma gli utenti dovranno aspettare ancora qualche mese: LG comunica che il rollout partirà durante il prossimo autunno. L'articolo Android 9 Pie è in arrivo su LG G7 Fit, LG Q7 e LG G6, ma toccherà aspettare ancora un po’ proviene da TuttoAndroid.

LG G6 - G7 fit e Q7 con Android 9.0 Pie : il comunicato ufficiale : Dopo aver investito i top di gamma LG G7 ThinQ e V40 ThinQ, sta per arrivare il momento di ricevere l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie anche per i vari LG G6, G7 fit e Q7, in modo tale possano a propria volta usufruire delle ultime novità previste per la categoria mobile. Il comunicato stampa appena arrivato in Redazione non lascia spazio ad altri dubbi: il trio composto da LG G6, G7 fit e Q7 inizierà ad essere raggiunto dall'upgrade il ...

LG aggiorna i suoi dispositivi Android a 9.0 Pie : L’aggiornamento dei Device è un tema ricorrente tra gli appassionati ma anche per gli utenti mediamente esperti che ravvisano dei bugs o sono alla ricerca di prestazioni più performanti dei propri Smartphone. Così per i dispositivi mobili spesso si guarda a questi aggiornamenti per un effettivo miglioramento e maggiore fluidità di funzionamento. Il Passaggio alla versione 9.0 Pie di Android era aspettata da molti Device, proprio ...

NVIDIA SHIELD TV potrebbe presto ricevere Android 9 Pie : NVIDIA SHIELD TV potrebbe presto ricevere l'ultima versione del robottino verde, Android 9 Pie, in attesa del nuovo modello che punta a Google Stadia. L'articolo NVIDIA SHIELD TV potrebbe presto ricevere Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 6 accoglie la nuova MIUI 10 stabile con Android 9 Pie : Xiaomi Mi 6 è pronto ad accogliere la nuova MIUI 10 stabile con Android 9 Pie. L'aggiornamento è in rilascio in India, ma a breve arriverà in Italia L'articolo Xiaomi Mi 6 accoglie la nuova MIUI 10 stabile con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Patch di luglio in arrivo su Samsung Galaxy A40 - Galaxy A5 (2016) e Galaxy Tab S3 - ancora in attesa di Android 9 Pie : Nonostante le politiche di Samsung per Galaxy A40 ed altri indichino un OTA ogni 3 mesi, il medio gamma coreano riceve il terzo aggiornamento da aprile L'articolo Patch di luglio in arrivo su Samsung Galaxy A40, Galaxy A5 (2016) e Galaxy Tab S3, ancora in attesa di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Tutto è bene quel che finisce bene : Razer Phone sarà aggiornato ad Android 9 Pie : Nelle ultime ore il team di Razer sul forum ufficiale ha voluto rassicurare tutti i possessori di Razer Phone: l'aggiornamento ad Android 9 Pie è in arrivo L'articolo Tutto è bene quel che finisce bene: Razer Phone sarà aggiornato ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

E anche LG V30 ottiene una versione beta di Android 9 Pie : ecco com’è in video : Ad oggi sono ancora tantissimi gli smartphone che devono ricevere Android 9 Pie e tra questi vi è pure LG V30 ThinQ, che ha ricevuto una versione beta dell'OS L'articolo E anche LG V30 ottiene una versione beta di Android 9 Pie: ecco com’è in video proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie per LG G6 è quasi pronto : ecco la beta europea e le novità dell’interfaccia : L'aggiornamento europeo ad Android 9 Pie per LG G6 è quasi pronto. La beta è già disponibile per il download e pare già a buon punto con tante novità estetiche, funzioni e gesture. L'articolo Android 9 Pie per LG G6 è quasi pronto: ecco la beta europea e le novità dell’interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Niente Android 9 Pie per il Samsung Galaxy A5 (2017) : Brutte notizie per i possessori del Samsung Galaxy A5 (2017) che speravano di ricevere prima o poi l'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie: l'update non arriverà L'articolo Niente Android 9 Pie per il Samsung Galaxy A5 (2017) proviene da TuttoAndroid.