Refoodgees ridistribuisce cibo invenduto sul mercato

(Di lunedì 29 luglio 2019) Roma – Si chiama RomaSalvail progetto nato spontaneamente nel 2017 aldell’Alberone, a Roma, dove alcuni volontari salvavano dal macero l’ortofrutta invenduta per distribuirla ai passanti. Successivamente si sono spostati aldell’Esquilino dove, ogni sabato, dalle 15 alle 19, d’inverno, e dalle 16 alle 18, d’estate, raccolgono frutta e verdura rimasta invenduta e la distribuiscono a chi ne ha bisogno. Ogni settimana piu’ di una tonnellata diviene salvata dal macero e redistribuita. “L’associazionee’ nata qualche mese fa, ma in realta’ RomaSalvava avanti da piu’ di due anni” ha raccontato alla Dire Viola De Andrade Piroli, la coordinatrice dei volontari. Per il futuro il progetto prevede anche una serie di iniziative parallele come il libro di ricette nato ...